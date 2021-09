Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gelegenheit macht Diebe

Wathlingen (ots)

Am Mittwochabend wurde eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Auto vor der Sporthalle in der Kantallee in Wathlingen entwendet. Dabei nutzte die unbekannte Täterschaft die Abwesenheit des 80-Jährigen Geschädigten im Zeitraum von 17 Uhr bis 18:30 Uhr aus und entwendete die auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse samt Ausweispapiere und Bargeld.

Wer im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Parkplätze vor der Sporthalle wahrgenommen hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Wathlingen unter 05144-49546-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell