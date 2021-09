Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Alkoholisierter Fahrradfahrer

29229 Celle (ots)

Am Dienstagnachmittag fiel einer Streifenwagenbesatzung ein schlangenlinienfahrender Radfahrer auf dem Radweg in der Straße Zur Alten Schmiede in Celle auf. Aufgrund der erheblichen Ausfallerscheinungen und der damit verbundenen Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer entschlossen sich die Beamten den Radfahrer zu kontrollieren.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem 45-Jährigen Mann aus Celle ein Atemalkoholwert von deutlich über 2 Promille festgestellt. Die Folge waren eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Nun muss sich der 45-Jährige wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell