Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf: Suche nach Exhibitionisten im Bereich Wieckenberg/Wietze

Wietze (ots)

Derzeit ermittelt die Polizei Hambühren in einem Fall einer exhibitionistischen Handlung im Bereich Wietze, Ortsteil Wieckenberg, und hofft auf neue Zeugenhinweise.

Am Dienstag, den 14.08.2021, in der Zeit von 20 Uhr bis 20:30 Uhr, kam es auf einem Spielplatz in der Stechinellistraße in Wieckenberg zu einer exhibitionistischen Handlung. Dabei wurde von einer Zeugin beobachtet, wie sich eine männliche Person bei heruntergelassener Hose am erigierten Geschlechtsteil befriedigte. Zu diesem Zeitpunkt sollen wohl keine Besucher auf dem Spielplatz gewesen sein.

Die Polizei Hambühren fragt, wer hat diesen Vorfall beobachtet und kann nähere Angaben zu dem männlichen, unbekannten Täter machen? Gibt es im Bereich Wieckenberg weitere Fälle, die bislang aber polizeilich noch nicht angezeigt wurden? Hinweise nimmt die Polizei Hambühren unter 05084-98836-0 oder die Polizei Wietze unter 05146-98623-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell