Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 12.12.2021 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Einbruchdiebstahl in kombiniertes Wohn-/Geschäftsobjekt Samstag, 11.12.21, ca. 16:00- 17:00 Uhr 38226 Salzgitter, Haydnstraße

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohn-/Geschäftsobjekt in der Haydnstraße. Bislang Unbekannte Täter hebelten das Fenster zu einer Arztpraxis auf und verschafften sich Zugang zum Objekt. Hier wurden die Arztpraxis, sowie eine darüber befindliche Wohnung nach potentiellem Diebesgut durchsucht. Anschließend verließen die Täter das Objekt unerkannt. Es entstand nur ein geringfügiger Schaden. Zeugen, die tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter Tel.: 05341-1897-0 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Samstag, 11.12.21, ca. 09:15 Uhr 38226 Salzgitter, Swindonstraße / Kattowitzer Straße

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagvormittag an der Einmündung Swindonstraße / Kattowitzer Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Kattowitzer Straße aus Salder kommend in Richtung stadteinwärts und bog nicht rechts in die Swindonstraße ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem in der Swindonstraße verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 46-jährigen Frau aus Wolfenbüttel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Das beteiligte Fahrzeug wird als grauer Pkw mit Kennzeichen aus Hamm (HAM) beschrieben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter Tel.: 05341-1897-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Samstag, 11.12.21, ca. 15:06 Uhr 38226 Salzgitter, Kattowitzer Straße

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. An einer Fußgängerfurt in Höhe der Hausnummer 225 querte der 86-jährige Radfahrer mit seinem Pedelec (E-Bike) die Fahrbahn der Kattowitzer Straße und achtete hierbei nicht auf den fließenden Verkehr der Kattowitzer Straße. Auf der Fahrbahn kam es daraufhin zu einer Kollision mit dem Pkw eines 67-jährigen Fahrzeugführers aus Lengede, der die Kattowitzer Straße in Richtung Westfalenstraße befuhr. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde zur Untersuchung mit einem RTW ins Klinikum eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Einbruchdiebstahl in Baucontainer

38228 Salzgitter, Dürerring Sonntag, 12.12.21, ca. 03:15 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Baucontainer im Bereich einer Baustelle an der Grundschule im Dürerring. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang in den Baucontainer und entwendeten bislang unbekannte Gegenstände. Hierbei wurden sie von Zeugen beobachten, die unverzüglich die Polizei alarmierten. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter jedoch nicht mehr ergriffen werden. Nach Angaben der Zeugen dürfte es sich um drei Personen im Alter von Heranwachsenden handeln. Durch die Polizei konnten umfangreiche Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 500 Euro geschätzt. Zeugen, die auffällige Beobachtungen getätigt haben oder sonstige Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell