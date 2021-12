Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 12. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Samstag, 11.12.2021, 19:00 Uhr 38312 Flöthe, Auf den Wöhren

Am Samstag, 11.12.2021, 19:00 Uhr, wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter an der Straße Auf den Wöhren in 38312 Flöthe, einen Gullydeckel ausgehoben und in den angrenzenden Vorgarten geworfen haben. Hierdurch entstand im öffentlichen Verkehrsraum eine erhebliche Gefahrenstelle. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung durch Graffiti

Mi., 01.12.2021, 00:00 Uhr bis Fr., 10.12.2021, 12:30 Uhr 38324 Kissenbrück, Kirchwanne

Bislang unbekannte Täter versahen in der Zeit vom Mittwoch, 01.12.2021, bis zum Freitag, 10.12.2021, 12:30 Uhr, die Wand einer Garage in der Straße Kirchwanne, 38324 Kissenbrück, mit einem 75cm x 153cm großen Graffiti in schwarzer Farbe.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331 / 933-0 oder die Polizeistation Schöppenstedt unter 05332/94654-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Warenautomat

So., 12.12.2021, 01:16 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Harzburger Straße Sonntagnacht, 12.12.2021, 01:16 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den Warenautomaten einer Schlachterei an der Harzburger Straße und entwendeten Waren aus dem Automaten. Außerdem schmissen sie eine auf der Straße abgestellte mobile Toilette um.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell