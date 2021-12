Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 12. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Wohnungsbrand, eine Person tot aufgefunden

Sonntag, 12. Dezember 2021, gegen 01:00 Uhr

Am Sonntag, 12. Dezember 2021, gegen 01:00 Uhr, wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem möglichen Wohnungsbrand in die Wolfenbütteler Fußgängerzone, Lange Herzogstraße, gerufen. Offenbar war es in einer Wohnung im 1. Obergeschoß eines Hauses durch auf dem Herd stehendes Essen zu einer extremen Rauchentwicklung gekommen. Der 71-jähriger Bewohner der Wohnung konnte durch die Einsatzkräfte nur noch tot aus den Räumlichkeiten geborgen werden. Die Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen am Ereignisort aufgenommen. Weitere Angaben, auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit nicht gemacht werden.

