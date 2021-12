Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 11. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl von Baumaschinen

Fr., 10.12.2021, 00:30 Uhr - 07:05 Uhr 38173 Sickte, Schöninger Straße

Bislang unbekannte Täter öffneten am frühen Freitagmorgen, 10.12.2021, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 07:05 Uhr, gewaltsam das Zugangstor zum Firmengelände einer Baufirma an der Schöninger Straße in Sickte. Hier entwendeten sie, nach ebenfalls gewaltsamen Eindringen in die dort aufgestellten Container, diverses hochwertiges Werkzeug, u.a. Motorsägen, Winkelschleifer, Bohrmaschinen, und transportierten diese mit einem ebenfalls dort entwendeten, weißen VW Transporter ab. Die Schadenshöhe wird mit ca. 20.000,- Euro angegeben.

Zeugen / Anwohner, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Cremlingen unter 05306 / 93223-0 oder an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 zu wenden.

Trunkenheit im Verkehr

Fr., 10.12.2021, gg. 15:05 Uhr 38315 Schladen, Hermann-Müller-Straße, Parkplatz EKZ Schladen

Am Freitag, 10.12.2021, gg. 15:05 Uhr, erhielt die Polizeistation Schladen einen Hinweis auf einen Kraftfahrzeugführer (63), bei dem auf dem Parkplatz des EKZ Schladen, Hermann-Müller-Straße, eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt worden war. Der Zeuge gab an, den Fahrzeugführer aufgefordert zu haben, nicht weiter mit seinem Pkw zu fahren. Dieser habe sich jedoch nicht daran halten wollen. Da die Polizeistation Schladen in unmittelbarer Nachbarschaft liegt, konnten die durch den Anruf alarmierten Polizeibeamten den Fahrzeugführer noch vor erneutem Fahrtantritt auf dem Parkplatz ansprechen. Auch ihnen fiel eine erhebliche Alkoholfahne in der Atemluft des Fahrers auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von über 2,3 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Fr., 10.12.2021, gg. 23:10 Uhr 38312 Cramme, Kreisstraße 50

Am Freitag, 10.12.2021, gg. 23:10 Uhr, befuhr ein Pkw-Führer (20) die Kreisstraße 50, aus Barum kommend in Richtung Cramme. Nach eigenen Angaben sei plötzlich ein Baum vor ihm aufgetaucht und es sei zum Unfall, gekommen. Hierbei entstand Sachschaden sowohl am unfallbeteiligten Pkw als auch an dem Baum. Weder der Fahrzeugführer noch der Beifahrer wurden durch den Unfall verletzt. Der Fahrzeugführer gab an, vor Fahrtantritt ein paar Gläser Glühwein getrunken zu haben. Dies bestätigte sich durch das Ergebnis von 1,3 Promille eines Atemalkoholtestes. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell