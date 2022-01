Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 15.01.2022

Salzgitter-Bad (ots)

Einbruch in Gartenlaube

In der Zeit von Donnerstag, 17.30 Uhr, bis Freitag, 11.00 Uhr, kam es in einem Kleingarten in Salzgitter-Lobmachtersen zu einem Einbruch in eine Gartenlaube. Die bislang unbekannten Täter beschädigten dabei die Tür der Laube sowie weitere Gegenstände. Es wurde nichts entwendet, der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

