POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 16.01.2022

Fahrraddiebstahl

Salzgitter-Lebenstedt, Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße, 15.01.2022

Am Samstag, im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter im Bereich der Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße ein an einem Fahrradständer mittels Fahrradschloss gesichertes Mountainbike. Bei dem entwendeten Fahrrad handelte es sich um ein Mountainbike der Marke Bulls Model Wildtail in auffälliger, neongrüner Farbe. Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Verbleib des Fahrrades bitte an die Polizei Salzgitter: 05341/1897-0

