Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - 50-Jähriger nach Sachbeschädigungen in Gewahrsam genommen

Lähden (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam in Lähden zu mehreren Sachbeschädigungen. Gegen 4 Uhr setzte ein alkoholisierter 50-Jähriger einen Strohballen an einer Fachwerkhütte an der Straße Schillerberg in Brand. Der Strohballen brannte vollständig nieder, wobei die Hütte in Mitleidenschaft gezogen wurde. Anschließend begab sich der Mann zu einem Wohnhaus an der Ahmsener Straße, wo er den Briefkasten beschädigte und die Scheibe der Hauseingangstür mit einem Stein einschlug. Zudem setzte er Altpapier an einem Pkw in Brand. Das Feuer konnte durch die von der Anwohnerin alarmierten Beamten gelöscht werden. Diese nahmen den Polen in Gewahrsam. Er wurde zur Wache gebracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung eingeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

