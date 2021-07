Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Mittwoch wurde die Polizei nach einem mutmaßlichen Diebstahl zum Aldi-Markt an der Straße Am Laxtener Esch gerufen. Eine Mitarbeiterin des dortigen Lidl-Marktes erkannte zwei Frauen im Alter von 29 und 19 Jahren von einem vorherigen Diebstahl wieder. Noch bevor die Mitarbeiterin die Bulgarinnen ansprechen konnte, verließen diese den Laden und begaben sich zum gegenüberliegenden Aldi. Die Lidl-Mitarbeiterin verständigte die Polizei und informierte die Leitung des anderen Marktes. Diese wurde bereits von Zeugen darüber informiert, dass dort zwei Frauen die Handtaschen in den Einkaufswagen mehrere Kunden durchsuchten. Kurz darauf trafen die Beamten ein und brachten die mutmaßlichen Täterinnen zur Wache. Ob die Frauen an diesem Tag Beute machten, steht bisher noch nicht fest. In diesem Zusammenhang ist die Polizei auf der Suche nach weiteren Zeugen und Geschädigten. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell