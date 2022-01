Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 16.01.2022

Salzgitter-Bad (ots)

Einbruch in Gartenlaube/Sachbeschädigung In der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr, bis Samstag, 09.00 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Kleingartenvereins am Weddemweg in Salzgitter-Gebhardshagen zu einem Einbruch in eine Gartenlaube sowie mehreren Sachbeschädigungen. Die bislang unbekannten Täter beschädigten dabei u. a. mehrere Gartentore. Es wurde nichts entwendet, der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Gebhardshagen zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell