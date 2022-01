Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Sondershausen (ots)

Der Fahrer eines Lkw und eines Pkw befuhren die B 4 aus Richtung Nordhausen kommend in Richtung Sondershausen. Kurz vor Neuheide überholte der Fahrer des Pkw den Lkw. Während des Überholvorgangs näherte sich im Gegenverkehr ein weiterer Lkw, den der Pkw-Fahrer aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Steigung) nicht wahrnehmen konnte. Der Fahrer des schwarzen Pkw brach den Überholvorgang nicht ab und unterschätzte die Geschwindigkeit des Lkw im Gegenverkehr. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, leitete der überholte Lkw eine Gefahrenbremsung ein, wich nach rechts aus und kollidierte dort mit der Leitplanke. Der Pkw-Fahrer schloss den Überholvorgang ab, setzte seine Fahrt fort und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, trotz Lichthupe durch den geschädigten Lkw-Fahrer. Schaden am Lkw: 5000 Euro, an der Leitplanke: 500 Euro.

