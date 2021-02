Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1.

Am Freitag, 26.02.2021, gegen 14.30 Uhr, stellten zurück kehrende Bewohner einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der Bruchstraße fest. Der unbekannte Täter kletterte auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung, schlug das Schlafzimmerfenster ein und gelangte so ins Innere. Hier durchsuchte er die vorhandenen Räume und flüchtete unter Mitnahme einer Spielkonsole.

2.

Ebenfalls am Freitagnachmittag schlug ein Einbrecher die Tür eines Wintergartens an einem Einfamilienhaus auf dem Fliederweg ein. Durch die Öffnung gelangte er ins Haus und entwendete Uhren und Schmuck.

3.

Am frühen Freitagabend versuchte ein Unbekannter, in ein Einfamilienhaus auf der Trimpelshütter Straße einzubrechen. Durch das Einschlagen der Außenverglasung der doppelt verglasten Terrassentür wurde ein Alarm ausgelöst, der den Täter in die Flucht schlug.

4.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf dem Schonskanterweg stellten am Samstagnachmittag ebenfalls einen versuchten Einbruch fest. Der Täter war hier auf den Balkon geklettert und hatte erfolglos versucht, die Balkontür aufzuhebeln.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter Tel. 02161/290. (so)

