Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in der Mittelstraße- Täter festgenommen

Gevelsberg (ots)

Zwei Tatverdächtige brachen am Mittwoch, gegen 04:00 Uhr, in die Räumlichkeiten der Volkshochschule an der Mittelstraße ein. Sie schlugen die Scheibe der Eingangstür ein und öffneten sie. Sie gelangten in die Räumlichkeiten und erlangten einen kleinen Bargeldbetrag als Beute. Anwohner sahen den Schein von Taschenlampen in dem Gebäude und verständigten die Polizei. Einer der Tatverdächtigen konnte noch in dem Objekt angetroffen und festgenommen werden, ein zweiter konnte vom Tatort fliehen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 34-jährigen Mann aus Gevelsberg. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Weitere Erkenntnisse hinsichtlich des geflüchteten Täters ergaben sich bisher keine.

