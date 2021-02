Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Körperverletzung an Bahnhaltestelle

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Helmstedter Straße 30.01.2021, 16:00 Uhr

Zeugenaufruf nach einem Zeugen der Alarm und den Täter in die Flucht schlug. Das Opfer musste stationär behandelt werden.

Am Samstagnachmittag kam es zwischen zwei Bekannten zu Streitigkeiten. In dessen Verlauf wurde das 54-jährige Opfer durch den 43-jährigen Täter mit Schlägen und Tritten so verletzt, dass es sich in eine mehrtägige stationäre Behandlung begeben musste. Auf die Tat war ein bislang unbekannter Zeuge aufmerksam geworden. Durch Rufe hatte er den Täter von der weiteren Begehung abringen können.

Das Opfer hatte sich im Anschluss selbst in ein Krankenhaus bringen lassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Tathergang geben können, sich telefonisch unter 0531 476 3615 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell