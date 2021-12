Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung mit zahlreichen Verstößen

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am Montagvormittag erfolgte eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Rudolstädter Straße in Kirchhasel. Bei erlaubten 30 km/h in Fahrtrichtung Jena passierten über 430 Fahrzeuge die Messörtlichkeit. Bei 65 Verkehrsteilnehmern wurden Verstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. In 14 Fällen erwartet Temposünder ein Bußgeldverfahren, bisher muss ein Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrverbot rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit eines Fahrzeugführers betrug 63 km/h.

