Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbrecher bleiben hartnäckig

Herdecke (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen dem 31.01. und dem 03.02. in ein Haus in der Straße zum Höffken ein. Zunächst versuchten sie sich durch Einschlagen der Terrassentürscheibe Zugang zu verschaffen. Dieser Versuch scheiterte jedoch, da die Terrassentür verschlossen war. Anschließend hebelten die Täter das Küchenfenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Sie durchsuchten das Haus, ob etwas entwendet wurde, kann bisher nicht gesagt werden.

