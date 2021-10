Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Montag, 18.10.2021, ist in ein Wohn- und Geschäftshaus in St.Blasien in der Todtmooser Straße eingebrochen worden. Der oder die Täter kletterten auf der Gebäuderückseite auf eine höher gelegene Terrasse und brachen von dort in die über den Geschäftsräumlichkeiten liegende Wohnung ein. Aus der Wohnung wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag und eine Damenarmbanduhr gestohlen. Die Tatzeit lag genau zwischen Sonntag, 20:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waldshut-Tiengen, Tel. 07741 8316-0, entgegen.

