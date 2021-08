Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Schuldner, Verkehrssünder, Clanstrukturen - Polizei und Stadt kontrollieren Autofahrer

Duisburg (ots)

An gleich mehreren Stellen in Duisburg hat die Polizei am Donnerstag (26. August, zwischen 11 und 18 Uhr) gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt Duisburg in einer Sonderaktion Autofahrer kontrolliert. Nicht nur Verkehrssünder standen im Fokus, sondern auch Schuldner und Erkenntnisse zu Clanstrukturen.

Die Polizei schrieb insgesamt acht Strafanzeigen, unter anderem weil Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren. Sieben Fahrer müssen sich mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen auseinandersetzen, weil sie beispielsweise Kinder ohne Kindersitz transportierten oder unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saßen. An der Heerstraße in Hochfeld nahmen Polizisten außerdem einen 59-Jährigen fest, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Der Polizei geht es bei solchen Einsätzen nicht nur darum, Regelbrecher und Verkehrsrowdies aufzuspüren. Die Beamten sammeln auch Erkenntnisse beispielsweise zu Clanstrukturen und Vermögensverhältnissen.

Die Vollstreckungsstelle der Stadt Duisburg beteiligte sich an diesem Einsatz vor allem mit dem Ziel, Schuldner aufzuspüren. In 23 Fällen kamen die städtischen Mitarbeiter zum Zuge: Sie pfändeten mehrere Tausend Euro Bargeld, einen BMW und einen VW.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell