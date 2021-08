Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Autofahrer gesucht - Drei Verletzte nach Bus-Vollbremsung

Duisburg (ots)

Bei einer Vollbremsung im Kreuzungsbereich Karl-Jarres-Straße / Wanheimer Straße haben sich am Mittwochvormittag (25. August, 9:35 Uhr) in einem Bus drei Mitfahrer (3, 40 und 72 Jahre) leicht verletzt - die 72-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Busfahrer (63) berichtete der Polizei, dass er die Kreuzung bei Grün in Richtung Rheinhauser Straße überqueren wollte, als plötzlich ein silberfarbener Kleinwagen von links auf ihn zusteuerte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, drückte der 63-Jährige mit voller Wucht aufs Bremspedal. Dabei prallten die Insassen gegen Sitze und Glasscheiben. Der unbekannte Autofahrer flüchtete.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei den Autofahrer und weitere Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

