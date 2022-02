Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Wetter (ots)

Am Mittwochmittag wurde eine 58-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 58-jährige Wetteranerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Schwachenbergstraße in Richtung Grundschötteler Straße. An der Einmündung zur Grundschötteler Straße musste sie verkehrsbedingt warten, dann wollte sie nach rechts auf die Grundschötteler Straße abbiegen. Beim Anfahren übersah sie die 58-jährige Gevelsbergerin, die zu Fuß die Fahrbahn überqueren wollte und es kam zum Zusammenstoß. Die Gevelsbergerin verletzte sich leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte sie nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell