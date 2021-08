Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung in Tossens +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 22. August 2021, stellten Beamte gegen 7:45 Uhr fest, dass bislang unbekannte Täter im Laufe der vergangenen Nacht das Willkommensschild am Ortseingang von Tossens, Tossener Straße, beschädigt haben.

Die Täter rissen das Schild aus der Halterung heraus und schmissen es in den angrenzenden Straßengraben. Darüber hinaus wurden mehrere Leitpfosten an der Butjadinger Straße vom Ortseingang Tossens kommend in Richtung Ruhwarden herausgerissen.

Die Höhe der entstandenen Sachschäden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell