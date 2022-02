Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Unfall auf der Bredenscheider Straße

Hattingen- (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 83-jähriger Sprockhöveler die Bredenscheider Straße in Fahrtrichtung Hattingen. Beim Linksabbiegen in die Waldstraße übersah er einen entgegenkommenden 61-jährigen Sprockhöveler. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie die 79-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

