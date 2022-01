Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Auffahrunfall auf der Mittelstraße

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagvormittag war ein 30-jähriger mit seinem VW Transporter auf der Mittelstraße in Richtung Sprockhövel unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Gevelsberger Straße musste der 30-Jährige Hattinger seinen VW Transporter trotz Grünlicht abbremsen, um einen Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten im Kreuzungsbereich passieren zu lassen. Die hinter ihm fahrende 86-Jährige bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Der Hattinger wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

