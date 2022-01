Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Motorrad von Firmengelände gestohlen

Schwelm (ots)

Am Donnerstag (20.01.) meldete der Halter des Fahrzeuges der Polizei den Diebstahl. Das Motorrad war an der Eisenwerkstraße auf einem Firmengelände mit einer Stahlkette an einem Anhänger angekettet. Es handelt sich um eine Yamaha TT600 R in Weiß. Das Krad war fahrbereit aber nicht besonders gepflegt. Auffällig sind Smiley-Aufkleber am Rahmen des Motorrades und der besonders dicke silberne Kettenschutz aus Blech. Außerdem verfügt das Krad derzeit über keinen Hauptständer und der Seitenständer war abgebrochen. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

