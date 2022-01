Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Fahrzeugschlüssel und BMW bei Einbruch gestohlen

Gevelsberg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam Zugang zu Dem Büro eines Automobilhändlers an der Haßlinghauser Straße. Sie stiegen durch ein Fenster in die Büroräumlichkeiten und entwendeten hier eine Vielzahl von Fahrzeugschlüsseln. Mit einem der dort aufgefundenen Schlüssel entwendeten die Täter einen auf dem Gelände abgestellten BMW. Es handelt sich hierbei um einen älteren schwarzen 5-er BMW Kombi. Beim Herausfahren des entwendeten Pkw beschädigten die Täter zwei ebenfalls auf dem Gelände geparkte Fahrzeuge. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

