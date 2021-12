Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet- Wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Neuss, Kaarst, Meerbusch, Korschenbroich (ots)

Einbrecher trieben ihr Unwesen von Donnerstag auf Freitag (09./10.12.), in der Zeit von 17:00 bis 07:00 Uhr, in einer Erdgeschosswohnung an der Straße "Alte Poststraße" in Osterath.

Gleich zweimal schlugen ungebetene Gäste in Büderich zu. Am Freitag (10.12.) in der Zeit von 11:50 bis 12:45 Uhr an der Mauritiusstraße und von Samstag auf Sonntag (11./12.12.), in der Zeit von 18:00 bis 01:00 Uhr, an der Straße "Am Pützhof".

In Kleinenbroich an der Konrad-Adenauer-Straße waren Einbrecher am Freitag (10.12.), im Zeitraum von 16:45 bis 19:45 Uhr, erfolgreich. Sie erbeuteten Bargeld, Schmuck, Armbanduhren und ein Mobiltelefon.

Eine ausgelöste Alarmanlage verscheuchte vermutlich Diebe, die am Freitag (10.12.) in der Zeit von 18:00 bis 20:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Tacitusstraße in Gnadental einbrechen wollten.

An der Karlsforster Straße im Norden von Kaarst kam es in der Zeit von Freitagmittag (10.12.), 14:00 Uhr, bis Sonntagabend (12.12.), 20:30 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Wer im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei empfiehlt eine mechanische Sicherung von Fenstern und Türen, damit "ungebetene Gäste" erst gar nicht ins Haus kommen. Ergänzende Sicherheit bieten Einbruch- und Überfall-Meldeanlagen. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und bei Gefahr kann der Bewohner den Alarm auch selbst auslösen. Kostenlose Informationen erhalten alle Mieter und Eigentümer bei der Präventionsdienststelle der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell