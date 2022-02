Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbruch am Ahlenberg

Herdecke (ots)

Am Sonntag verschaffen sich Unbekannte unbefugt Zutritt zu einem Grundstück am unteren Ahlenbergweg. Hierfür klettern die Täter über einen Metallzaun, anschließend hebelten diese das Fenster des Schlafzimmers auf und gelangen so in das Haus. Sie durchwühlten das Schlafzimmer, anschließend flüchteten die Täter, als sie die Alarmanlage auslösten, in unbekannte Richtung.

