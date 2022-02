Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Mehrere Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus

Gevelsberg (ots)

Ein oder mehrere Tatverdächtige verschaffen sich am Samstag in der Zeit zwischen 16:00 und 19:00 Uhr durch eine rückwärtige Tür eines Mehrfamilienhauses in der Neustraße Zugang zu den Kellerabteilen. Sie brachen mehrere Kellerräume auf, ob sie hier Beute erlangten ist bisher unklar. Hinweise auf die Täter sind bisher nicht bekannt.

