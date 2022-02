Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unfallflucht auf der Mittelstraße

Gevelsberg (ots)

Eine 53-jährige Gevelsbergerin wurde am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt, die Fahrerin eines weißen Kleinfahrzeugs flüchtete vom Unfallort. Die 53-Jährige war am Freitag, gegen 07:15 Uhr, zu Fuß auf dem Gehweg an der Mittelstraße unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 87 wurde sie von einem kleinen weißen Pkw erfasst, Die Fahrerin des Pkw kam aus einer Grundstückseinfahrt und wollte auf die Mittelstraße fahren. Hierbei übersah sie offensichtlich die Fußgängerin. Die Frau stürzte auf den Asphalt und verletzte sich leicht. Die Fahrzeugführerin stieg aus dem Pkw und half der Frau auf. Danach stieg die Fahrzeugführerin wieder in ihren weißen Pkw und fuhr in unbekannte Richtung davon, ohne weitere schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die Fahrzeugführerin kann wie folgt beschrieben werden: - weiblich - ca. 170-175 cm - ca. 35-45 Jahre - schlank Die Polizei sucht nun die Fahrerin des weißen Kleinwagens. Diese wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02335-91667000 zu melden.

