POL-EN: Wetter- Radfahrer nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag (05.02) wollte ein 87-jähriger Wetteraner, um 10:00 Uhr, an der Vogelsanger Straße in einen an der Straße wartenden Pkw einsteigen, als er mit einem aus Richtung Hagen kommenden Fahrradfahrer zusammenstieß und stürzte. Der Wetteraner befand sich auf dem Gehweg, als er zu seiner Frau in den wartenden Wagen einsteigen wollte. Ein bisher unbekannter Zeuge war mit seinem Hund an der Örtlichkeit und kam dem Mann sofort zur Hilfe. Die Ehefrau des 87-Jährigen wollte das Gespräch mit dem Radfahrer suchen und fragte ihn nach seinen Personalien. Der Mann lief daraufhin wortlos zu seinem Fahrrad und flüchtete in Richtung Wetter. Die Frau beschreibt den Flüchtigen wie folgt: - 170 - 175 cm groß, - männlich, - schlank - blonde kurze Haare, - dunkle Kleidung, Der 87-Jährige wurde durch den Zusammenstoß und den Sturz leicht verletzt, er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei sucht nun den bisher unbekannten Zeugen mit Hund, der dem Verletzten zur Hilfe kam. Außerdem werden weitere Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrradfahrer oder dem Unfallgeschehen geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer: 02335-91667000 eingereicht werden.

