Vom Gerüst stürzte ein 48-Jähriger am Mittwoch in Gerstetten.

Gegen 9 Uhr arbeitete der 48-Jährige auf einer Baustelle in der Mozartstraße. Der Mann kletterte auf ein Gerüst. Dabei stürzte er und fiel in die Tiefe. Er trug schwere Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte den Arbeiter in eine Klinik. Vorsorglich war ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen nicht vor.

