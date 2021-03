Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Nicht um den Schaden gekümmert

Ein unbekannter Unfallverursacher flüchtete nach einem Unfall von Montag auf Dienstag in Aichelberg.

Ulm (ots)

Der Audi parkte zwischen 17.30 und 8.30 Uhr in der Vorderbergstraße. Ein Unbekannter fuhr in dieser Zeit gegen das geparkte Auto und beschädigte es am Heck. Eventuell könnte ein Fahrrad oder ein Zweirad als Verursacher in Betracht kommen. Zurück blieb ein Schaden von knapp 1.000 Euro. Das Polizeirevier Uhingen (Telefon 07161/93810) sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

+++++++ 0506678

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell