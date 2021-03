Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Laster verliert Ladung

Beschädigt wurde am Dienstag ein Auto bei Böhmenkirch.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem VW auf der B466 von Lauterstein in Richtung Böhmenkirch. Ein bislang unbekannter Laster kam entgegen. Der verlor etwas von seiner Ladung, die gegen den VW des 34-Jährigen prallte. Dadurch wurde ein Scheinwerfer am VW beschädigt. Der unbekannte Laster fuhr weiter. Es ist lediglich bekannt, dass dieser orange war. Ein Schaden von mehreren hundert Euro am VW blieb zurück.

