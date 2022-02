Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Randalierer verletzt Polizeibeamten

HAttingen (ots)

Die Polizei wurde am Mittwoch zu einem Randalierer in der Ulmenstraße gerufen. Nachbarn informierten die Polizei über einen randalierenden Mieter in einem Mehrfamilienhaus. Der 52-jährige Hattinger lief mit einem Holzhammer durch das Treppenhaus und bedrohte damit Anwohner. Bei Eintreffen der Polizei schloss sich der Bewohner in seiner Wohnung ein, verbarrikadierte diese von innen und verweigerte die Türöffnung. Er machte einen psychisch labilen und aggressiven Eindruck auf die Beamten. Das Schloss der Wohnungstür wurde durch einen Schlüsseldienst geöffnet. In der Wohnung wurde der Mann, unter Einsatz von Pfefferspray fixiert und gefesselt. Hierbei schlug und trat er die Beamten und verletzte einen davon leicht. In der Wohnung wurden noch eine selbst gebaute Waffe (Holzhammer mit Nagelpräparatur) und mehrere Marihuana-Pflanzen entdeckt. Der Hattinger wurde zunächst zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, anschließend wurde er nach Begutachtung eines Arztes in ein Krankenhaus eingewiesen. Der verletzte Polizeibeamte blieb weiter dienstfähig.

