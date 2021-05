Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet

Helmstadt-Bargen (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, kam es nach einer Vorfahrtsverletzung zur Kollision zweier Pkw. Hier befuhr der 66-jährige Fahrer eines Peugeote von Flinsbach kommend die Brückenstraße in Richtung der L 530. An der Kreuzung zur L 530 bog der 66-Jährige nach links auf diese ein und missachtete hier die Vorfahrt einer 18-jährigen Ford-Fahrerin, die die L 530 aus Richtung Bargen kommend befuhr. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 8500,- Euro. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeuglenker unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell