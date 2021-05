Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch - Rhein-Neckar-Kreis; BAB 6, FR Mannheim, in Höhe Ketsch: Lkw-Reifen in Brand geraten, Feuerwehr im Einsatz, Pressemeldung Nr. 1

Ketsch (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11.45 Uhr, ist auf der BAB 6, Fahrtrichtung Mannheim, in Höhe Gemarkung Ketsch, der Reifen eines LKW in Brand geraten. Einsatzkräfte der Autobahnpolizei und der Feuerwehr sind aktuell im Einsatz. Der rechte Fahrstreifen ist aktuell gesperrt.

