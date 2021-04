Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Verkehrsunfall - Pkw prallt alleinbeteiligt gegen Baum; Pressemitteilung Nr. 1

Eberbach (ots)

In Eberbach in der Straße "In der Au" fuhr am Freitagabend gegen 19.20 Uhr ein Pkw alleinbeteiligt gegen einen Baum. Rettungskräfte und Polizei sind aktuell im Einsatz. Erkenntnisse über den genauen Unfallhergang sind bislang noch nicht bekannt.

