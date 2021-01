POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 10.01.21

Polizeiinspektion Diepholz

PI Diepholz: Wetschen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

In der Nacht zu Sonntag, den 10.01.21, konnte um 00:35 Uhr in Wetschen auf der Straße Am Walde ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 39jährige Fahrzeugführer aus Polen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

PK Syke: Martfeld - Diebstahl von Pkw Scheinwerfer

In der Zeit von Freitag, 08.01.2021, 18.00 Uhr bis Samstag, 09.01.2021, 08.00 Uhr wurde auf dem Grundstück einer Autowerkstatt an der Kleinenborstel Heide in Martfeld die Fensterscheibe eines dort abgestellten Pkw BMW durch unbekannte Täter eingeschlagen. Im Anschluss wurde die Motorhaube geöffnet und die beiden Scheinwerfer entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2800,- Euro. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise können bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen (04252/938250) und der Polizei Syke (04242/969-0) gemeldet werden.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, den 09.01.2021, zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken den ordnungsgemäß auf dem Parkplatz an der Weseloher Straße in Bruchhausen-Vilsen abgestellten Pkw Audi eines 60-jährigen Geschädigten aus Petershagen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen und sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen (04252/938250) oder der Polizei Syke (04242/969-0) zu melden.

Twistringen - Schwerer Diebstahl aus Pkw Am Sonntag, den 10.01.2021, zwischen 06.15 Uhr und 07.15 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Fensterscheibe eines am Mörsener Kirchweg in Twistringen abgestellten Pkw Opel Zafira eingeschlagen. Anschließend entwendete er die im Pkw befindliche Geldbörse einer 51-jährigen Geschädigten aus Twistringen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Twistringen (04243/970570) oder der Polizei Syke (04242/969-0) zu melden.

PK Weyhe: Stuhr-Stuhrbaum - Pkw-Aufbruch im Gewerbegebiet

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es bei einem Autohaus in der Max-Planck-Straße in Stuhrbaum zu einem Aufbruch eines Pkw. Hierbei wurde die Scheibe eines Neufahrzeuges zerstört und ein Reifensatz entwendet. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Gewerbegebietes gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe (0421/80660) zu melden.

PK Sulingen: Ohne relevante Ereignisse

