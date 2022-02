Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Täter kommen durchs Dach

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Dienstag versuchten Unbekannte in die Räume eines Getränkemarktes in der Prinzenstraße einzubrechen. Die Täter brachen von außen ein Loch in die Decke des Gebäudes und versuchten darüber in das Innere zu gelangen. Vermutlich wurden sie durch den dabei ausgelösten Alarm abgeschreckt und sie flüchteten vom Tatort, ohne in das Innere des Gebäudes gelangt zu sein. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

