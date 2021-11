Polizei Mettmann

POL-ME: Presseeinladung: Polizei stellt ihren neuen "Streifenwagen" vor - Kreis Mettmann

Hilden - 2111085

Mettmann (ots)

Noch näher dran an den Bürgerinnen und Bürgern, neue Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen und polizeiliche Botschaften zielgenau zu platzieren: Darum geht es bei einem neuem Projekt der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Unter dem Motto "Beratung auf der Straße" hat sich die Kreispolizei einen neuen "Streifenwagen" angeschafft. Mit dem aufwändig lackierten und umgebauten VW T5 sollen künftig Bezirksdienstbeamtinnen und -beamte auf Tour gehen um mit den Menschen in ihren Vierteln in Kontakt zu bleiben.

Um diesen neuen "Streifenwagen" den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medien und damit der Öffentlichkeit zu präsentieren, lädt die Kreispolizeibehörde Mettmann am kommenden Samstag (20. November 2021) von 11 Uhr bis 13:30 Uhr auf den alten Markt nach Hilden ein.

Dort wird Landrat Thomas Hendele - gemeinsam mit Polizeidirektor Thomas Decken (Leiter der Direktion Gefahrenabwehr / Einsatz) - um 11 Uhr den "Streifenwagen" (siehe Foto) vorstellen und Fragen dazu beantworten.

Hinweis an die Medien:

Zur Berichterstattung in Wort und Bild sind Pressevertreterinnen und Pressevertreter herzlich eingeladen. Zur besseren Planung bitten wir um eine kurze Anmeldung per E-Mail an pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de.

