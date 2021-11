Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonnenbrand - die Polizei ermittelt - Velbert - 2111083

Mettmann (ots)

Am frühen Sonntagabend (14. November 2021) brannte der Inhalt einer Haushaltsmülltonne, welcher in einer Hausdurchfahrt an der Poststraße in Velbert abgestellt war. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einer Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 20:50 Uhr bemerkten zwei aufmerksame Zeugen (16 und 31 Jahr alt) einen Feuerschein in einer Hausdurchfahrt an der Poststraße. Die Zeugen stellten fest, dass der Inhalt einer Haushaltsmülltonne, welche in Höhe der Haus-Nummer 37 in einer Hofdurchfahrt abgestellt war, brannte. Sie informierten folgerichtig die Feuerwehr, welche den Brand glücklicherweise schnell löschen konnte.

Im Rahmen der Tatortaufnahme durch die hinzugezogenen Polizeibeamten gaben die Zeugen an, dass eine Gruppe von vier Jugendlichen nach dem Brandausbruch fußläufig in Richtung Friedrich-Ebert-Straße entfernt hatte. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen sowie zu einer möglichen Tatbeteiligung der unbekannten Jugendlichen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

