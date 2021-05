Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (25. Mai), befuhr gegen 17.30 Uhr, eine 37-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem Fahrrad den Geh-/-Radweg am Lambertring. In ihrer Hand hielt sie einen Regenschirm. Als sie, ohne zu bremsen oder anzuhalten, auf die Straße fuhr konnte ein 18-jähriger Autofahrer aus Lippstadt nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Frau. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt. (reh

