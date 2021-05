Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Firmeneinbrüche

Lippstadt (ots)

Im Zeitraum von Montag, 08:00 Uhr bis Dienstag, 04:40 Uhr wurde in Firmengebäude an der Straße Ostenfeldmark in Lippstadt eingebrochen. Vermutlich drangen der oder die bisher unbekannten Täter über das Herunterdrücken eines Maschendrahtzauns auf die Firmengelände ein. In den Gebäuden wurden mehrere Tresore aufgebrochen und diverse Gegenstände, u. a. Bargeld, entwendet. Die Polizei in Lippstadt bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter 02941-91000. (we)

