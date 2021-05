Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Tankstellengebäude touchiert - 1,1 Promille

Wickede (ots)

Ein 54-jähriger Wickeder wollte am Dienstag (25. Mai), gegen 22.20 Uhr, seinen Wagen auf einem Tankstellengelände an der Hauptstraße wenden. Hierbei touchierte er die Gebäudeverkleidung. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit 1,1 Promille den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Sie stellten den Führerschein sicher und nahmen den Wickeder mit in ein Krankenhaus, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. (reh)

