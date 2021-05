Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht am Lippertor - Polizei bittet älteren Herren mit weißem Auto sich zu melden

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (25. Mai), gegen 13.20 Uhr, befuhr eine 75-jährige Lippstädterin mit ihrem grauen Toyota die Straße "Lippertor" auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Wiedenbrücker Straße. Rechts neben ihr befand sich ein älterer Herr in einem weißen Auto. Dieser zog leicht auf ihren Fahrstreifen herüber und touchierte den Wagen der Lippstädterin. Sie signalisierte ihm, dass man den Unfall klären wolle, konnte jedoch aufgrund der Verkehrssituation erst auf der Wiedenbrücker Straße halten. Der ältere Autofahrer bog jedoch nach rechts auf die Lipperoder Straße ab. Im Nachgang konnte er nicht mehr angetroffen werden. An dem weißen Wagen müssten sich an der linken Seite Unfallspuren befinden. Die Polizei bittet nun den älteren Herren oder auch weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell