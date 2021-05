Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Pkw angezündet

Werl (ots)

Am Dienstag, gegen 23:20 Uhr stellte ein Zeuge einen brennenden Pkw auf dem Parkplatz des Werler Stadtwalds fest. Die unmittelbar verständigte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, jedoch brannte der Pkw vollständig aus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000,- Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Pkw angezündet. Die Polizei in Werl bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Werler Stadtwalds unter 02922-91000. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell