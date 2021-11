POL-SE: Kreis Pinneberg - Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Polizeidirektion Bad Segeberg

Klein Nordende - Zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen (26.11.2021) ist es im Eichenweg zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem nach bisherigen Stand allerdings nichts entwendet wurde.

Kölln-Reisiek - Am Samstagabend (27.11.2021) drangen Einbrecher zwischen 19:00 und 20:00 Uhr in ein Reihenhaus in der Heidkoppel ein. Die Täter durchsuchten die Räume und stahlen unter anderem Bargeld.

Quickborn - Zwischen dem späten Freitagvormittag und Sonntagnachmittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Kampmoorstraße in Quickborn. Der Tatort liegt zwischen dem Matthias-Claudius-Ring und der Ricarda-Huch-Straße. Zum Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte.

