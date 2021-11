Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht Unfallverursacher

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Freitag (19.11.2021) ist es auf einem Parkplatz in der Straße "Am Rathaus" zu einer Beschädigung an einem parkenden Fahrzeug gekommen.

Um 08:00 Uhr parkte eine 34-jährige Fahrzeughalterin aus Tornesch ihren dunkelroten Mitsubishi mit Pinneberger Kennzeichen auf dem Parkplatz.

Als sie um 14:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der Fahrertür sowie am vorderen linken Kotflügel.

Die Polizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Zeugen können sich unter der Rufnummer 04101- 202 - 0 bei dem Polizeirevier in Pinneberg melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell